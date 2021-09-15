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وزير الطيران يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبي

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وزير الطيران يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبي وزير الطيران يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبي

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استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الأربعاء، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات الليبي، بمقر الوزارة، لبحث عدد من الملفات المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الطيران.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والمهندس مصطفى عبدالحميد بن عمار، رئيس سلطة الطيران المدني الليبي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران عمق العلاقات المصرية الليبية، مضيفا أن وزارة الطيران المدني تحرص على تعزيز علاقاتها ونقل الخبرات المصرية بقطاع الطيران، من خلال تقديم كل سبل الدعم الى الأشقاء بليبيا في مختلف مجالات الطيران المدنى، وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي والملاحة الجوية.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتى فى إطار اهتمام المصرية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف مجالات الطيران المدني.

من جانبه، أشاد محمد سالم الشهوبي بجهود وزارة الطيران المدنى المصرية فى تطوير كل قطاعات منظومة الطيران المدنى مؤكداً على تطلع وزارة المواصلات الليبية إلى المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدني.

وأشار إلى أن هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة بين الجانبين يهدف إلى عودة نشاط الطيران الليبى الى سابق عهده .

المصرى اليوم

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