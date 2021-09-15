البابا يواصل «دروس في الحكمة» باجتماع الأربعاء

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ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل البابا تأملاته في مزمور ٣٧ التي بدأها منذ أسبوعين حيث تناول وصية «اسْكُنِ الأَرْضَ» الواردة بالعدد ٣ من المزمور وأعطى من خلالها درسًا عن مفهوم الأرض في الكتاب المقدس وعلاقة الأرض بالله والإنسان والشيطان من المفهوم الكتابي.

وبدأ البابا اعتبارًا من الأسبوع قبل الماضي سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور ٣٧ الذي يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان «دروس في الحكمة».