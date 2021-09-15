مران الإسماعيلي .. عودة عبد الرحمن مجدي ..ومشاركة الصفقات الجديدة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن برنامج الإعداد استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

المران شهد عودة جناح الفريق الدولي عبدالرحمن مجدي بجانب حضور كل من على أبوجريشة وعماد سليمان ثنائي اللجنة الفنية.

مران اليوم شهد إقامة مجموعة من الحصص البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وواصل مروان الصحراوي قلب دفاع الفريق تدريباته التأهيلية، وشارك في المران الحارس أحمد عادل عبدالمنعم والظهير الأيمن عصام صبحي، اللذان انضما لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.