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أكد ماركو تارديللي نجم منتخب ايطاليا ويوفنتوس السابق، والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه لم يحصل على فرصته كاملة حينما تولى تدريب منتخب مصر لكرة القدم.

وقال تارديللي، في تصريحات تلفزيونية: «وجدت صعوبات في التعامل مع العقلية المصرية للاعبين اضافة إلى المسؤولين عن ادارة اتحاد الكرة المصري حينذاك».

واضاف: «احترام الشعب المصري، ومصر تمتلك لاعبين جيدين لكن يجب ان يكون هناك تغيير على مستوى المسؤولين عن ادارة منظومة الكرة المصرية»، وشدد نجم انتر ميلان السابق: «محمد صلاح طفرة في تاريخ الكرة المصرية والاندية الايطالية لم تجد لاعب مماثل لصلاح في الدوري المصري للتعاقد معه».

ووجه ماركو رسالة خاصة للاعبين المصريين، قائلا: «يجب على اللاعب المصري ان يغير من عقليته وان يكون لديه الطموح لتطوير مستواه للحصول على فرصة الاحتراف في اوروبا».

وعن رحيل كريستيانو رونالدو عن فريق يوفنتوس، اوضح تارديللي:«كريستيانو يصنع الفارق مع أي فريق ينضم اليه، لكن رحيله عن السيدة العجوز كان بسبب كثرة مشاكله مع المدرب أليجري وهو ما لم تقبله ادارة اليوفي بالاضافة إلى المشاكل الاقتصادية».. مؤكدا: «يوفنتوس اعظم من كريستيانو رنالدو وسيظل اليوفي الاعظم دائما من غيره».

وعن رحيل ميسى عن برشلونة، اوضح :«هدف ليونيل التتويج بدوري ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان، والمال يصنع الفارق حاليا في كرة القدم للوصول إلى القمة»..كما المح إلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ماهر وسيصنع الفارق مع فريق روما في الموسم الحالي.

وعن دوري ابطال اوروبا:«بايرن ميونخ افضل فريق الان في القارة ومرشح قوي للفوز بلقب التشامبيونزليج، لكنه سيجد منافسة من اندية ريال مدريد ويوفنتوس وسان جيرمان والسيتي».. قائلا ان النسخة الحالية لدوري الابطال ستكون مليئة بالمفاجآت، منهيا تصريحات بالقول: «توماس توخيل وجوارديولا من افضل المدربين في اوروبا ومانشيني غير عقلية الكرة الايطالية مع منتخب الأتزوري».