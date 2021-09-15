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بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي

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بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي

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بدأت اليوم المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي محاكمة صالح مصطفى القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» قائد التمرد الانفصالي الألباني المتهم بجرائم حرب، في أول محاكمة منذ تشكيلها.

وأفاد المدعون بأن مصطفى ورجاله «تعاملوا بوحشية وعذبوا» مواطنين ألبانا من كوسوفو اتهموا بالتعاون مع الصرب في قرية زلاش شرق العاصمة بريشتينا.

وقال المدعي العام جاك سميث للمحكمة في كلمته الافتتاحية: «لم يكونوا أعداء كوسوفو ولم يكونوا جواسيس.. جريمتهم الوحيدة كانت اختلاف وجهات نظرهم السياسية عن وجهات نظر جيش تحرير كوسوفو وكبار قادته».

وأضاف أن الجلسة «مرحلة مهمة» بالنسبة للمحكمة التي استغرقت ست سنوات لمثول المتهم أمام القضاء وواجهت مشاكل بسبب ترهيب الشهود.

ومصطفى متهم بالاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والقتل أثناء الحرب مع صربيا (1998-1999).

واعتقل مصطفى العام الماضي بينما كان يعمل مستشارا في وزارة الدفاع، وهو أول من يحاكم أمام هذه المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها في 2015.

المصرى اليوم

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