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طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة بعدم تقديره

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طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة بعدم تقديره

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بعث طارق حامد برسالة عبر حسابه الشخصي على انستجرام أثارت جمهور النادي بعدما المح لاعب إلى عدم تقديره من جانب المسوولين داخل النادي

واشاد حامد بجمهور الزمالك فقط الذي يقدر مجهوده ويعرف قيمته لكنه قال أن المسوول قد يعرف قيمته ولكن بعد فوات الاوان

وكتب حامد على صفحته :«قد يعرف الجمهور قيمته جيدا ولكن من في موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الاوان»

وطالبت الجماهير اللجنة المؤقتة بالتدخل سريعا لاحتواء غضب وازمة طارق حامد الذي تلقي عرضا مغريا من احد الاندية

المصرى اليوم

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