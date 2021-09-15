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«تراي ماتش» بين لاعبي الأهلي في ختام التدريبات

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«تراي ماتش» بين لاعبي الأهلي في ختام التدريبات «تراي ماتش» بين لاعبي الأهلي في ختام التدريبات

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قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قاد اللاعبين في «تراي ماتش» في ختام فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، لتنفيذ بعض الجمل الخططية، وشهد الـ«تراي ماتش» حماسًا وتركيزًا من جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات مران الأهلي الجماعي اليوم، قبل أن يختتم موسيماني التدريبات بـ«تراي ماتش».

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، وهو يرتدي واقيًا للوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في معسكر للمنتخب الوطني.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب وديًّا مساء غد الخميس، ضمن برنامج إعداد الفريق لمباراة السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام بتروجت مساء الاثنين الماضي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للموسم الجديد والمرحلة القادمة من منافسات السوبر وكأس .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المصري والمحدد لها يوم ٢١ من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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