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حسين لبيب يستقبل وفد مجلس القبائل العربية بسيناء

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حسين لبيب يستقبل وفد مجلس القبائل العربية بسيناء حسين لبيب يستقبل وفد مجلس القبائل العربية بسيناء

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استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي اليوم بمكتبه وفدا كبيرا من مجلس القبائل والعائلات بسيناء برئاسة كامل مطر الذي حضر لتهنئة اللجنة وجمهور النادي بمناسبة حصول الزمالك على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، والسوبر الإفريقي لكرة اليد والعديد من الإنجازات الأخرى خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشاد الشيخ كامل بحسن الاستقبال وهنأ الجميع بهذه الإنجازات مؤكدا أن الزمالك يستحق وبجدارة الحصول على الدوري بجانب جميع فرق الألعاب الأخرى التي حققت البطولات هذا الموسم.

ومن جانبه رحب الكابتن حسين لبيب بالضيوف الكرام مؤكدًا أن الزمالك يفتح أبوابه للجميع ومقدما الشكر للوفد على هذه اللفتة الطيبة، كما قام رئيس اللجنة بإهداء درع الزمالك للوفد.

وكان في استقبال الوفد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة والأستاذ عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية.

وتكون الوفد مجلس القبائل والعائلات بسيناء من:
الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية
النائب اللواء/ أشرف المقرحي نائب رئيس مجلس القبائل ورئيس هيئة مكتب البحيرة
اللواء/ إيهاب إبراهيم مساعد رئيس المجلس للعلاقات العامة
الكابتن/ أيمن محروس عضو المكتب الفني
النائب / ناصر الشريف عضو المكتب الفني
العمدة فوزي السمالوسي عضو المكتب الفني للمجلس
إسلام المصري عضو المكتب الفني للمجلس
أحمد نهاد عضو المكتب الفني للمجلس
محمد مصطفى عضو المكتب الفني للمجلس
عبدالرحمن أمين عضو المكتب الفني للمجلس
يوسف كامل مطر عضو المكتب الفني للمجلس
زين خليفة عضو المكتب الفني للمجلس
محمود الصعيدي عضو المكتب الفني للمجلس
طاهر أبوزيد عضو المكتب الفني للمجلس.

المصرى اليوم

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