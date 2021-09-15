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«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا

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«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا «أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا

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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على فريق السكة الحديد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

تقدم السكة الحديد بالهدف الأول، وتعادل أحمد عصام لـ«أهلي ٢٠٠٧»، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، ثم تعادل السكة الحديد من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد طه هدف الفوز للأهلي بتسديدة رائعة قبل دقائق من نهاية المباراة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وسعيد صبحي مدربًا مساعدًا، ومحمود عبدالله مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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