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بدأ مسئولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، التحرك لتجديد عقد مصطفي فتحي لاعب وسط الفريق الكروى الأول، يعد عودته من الإعارة مع سموحة حيث يتبقى في عقد اللاعب موسم واحد فقط.

وتلقى اللاعب عروضا داخلية وخارجية عقب تألقه مع سموحة الموسم الماضي، إلا ان مصطفى فتحي حسم امره بالعودة للقلعة البيضاء، في ظل المغريات الكبيرة من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وتسعى اللجنة لتمديد عقد اللاعب لمدة موسمين أو ثلثة بالإضافة للموسم المتبقي في عقده مع القلعة البيضاء.