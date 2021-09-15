بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصدر منتخب بولندا منافسات مسابقة السباحة وذلك خلال المشاركة ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت ١٧ عام والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت في المركز الأول ميجروزيتا كاربونيك لاعبة منتخب بولندا برصيد نقاط 296 بزمن 02:07:38، فيما أحتلت زينب التمباس لاعبة منتخب تركيا المركز الثاني برصيد نقاط 294 بزمن 02:08:11، كما حصدت إليزفيتا سكانديوفيك لاعبة منتخب روسيا المركز الثالث برصيد نقاط 287 بزمن 02:11:97.

كما جاءت ملك خالد لاعبة المنتخب الوطني بالمركز الخامس برصيد نقاط 281 بزمن 02:14:53، فيما حصدت جنى محمد المركز السابع عشر برصيد 272 بزمن 02:19:15، بينما أحتلت حبيبة رمضان المركز الثالث والعشرون برصيد نقاط 270 بزمن 02:20:41، وتأتي جنى الجندي في المركز الخامس والثلاثون برصيد نقاط 245 بزمن 02:32:62.

الجدير بالذكر أن حصد المنتخب الوطني ذهبيتين حتى الآن حيث حصد المنتخب ذهبية تتابع الفرق تحت 19 عاما المكون من مازن طارق ومعتز وائل بمجموع نقاط 1212 وذهبية في تتابع الفرق ناشئات تحت 17 عاما بفريق مكون من ملك خالد وأميرة قنديل بمجموع نقاط 1114.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر.

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.