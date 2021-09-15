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اتجاه فى لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد

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اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد اتجاه فى لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد

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تتجه النية داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى ، برئاسة حسين لبيب، إلى عرض أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الحالية، أو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل جلسة تجديد تعاقد اللاعب والتى ستعقد خلال الأيام المقبلة.

وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت، بقرار حسين لبيب، عقد جلسة مع أشرف بن شرقى، عقب عودته من الإجازة، وذلك من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب إدارة الزمالك في حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب المغربى في الوقت الحالى حتى لا يتكرر سيناريو التونسى فرجانى ساسى والذى رحل عن النادى مجانا وقبل انتهاء الموسم الماضي.

حيث تسعى اللجنة لحسم الملف قبل استئناف الموسم المقبل، حتى تستقر الأمور داخل الفريق قبل منافسات الموسم المقبل الذي يطمح فيه الزمالك بالتتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا.

وحدث خلاف خلال الفترة الماضية بين اشرف بن شرقى ولجنة ادارة الزمالك، بسبب اصرار اللاعب المغربي على وضع شرط جزائى يتيح له دفع مليون دولار ويرحل عن القلعة البيضاء، وهو ما رفتضه لجنة ادارة الزمالك.

وعلمت «المصري اليوم»، انه في حالة عدم موافقة بن شرقي على تجديد تعاقده وإصراره على وضع الشرط الجزائي في عقده، سيتم عرضه للبيع للاستفادة ماديا من رحيله عن الفريق.

المصرى اليوم

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