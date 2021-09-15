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بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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يلتقي ريال مدريد ضد إنتر ميلان بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الإسباني تحت قيادة أنشلوتي إلى التأكيد على قدرته في استعادة الحضور القاري خلال النسخة الحالية فيما يأمل بطل الدوري الإيطالي في استغلال عامل الأرض وتصدر المجموعة مبكرًا.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان التي ستقام على ملعب سان سيرو، تلفزيونيًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2 (premium) بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وسيوفر (المصري اليوم) لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة أحداث مباراة ريال مدريد مع إنتر ميلان من خلال متابعة لحظية وتحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

المصرى اليوم

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