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بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال

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بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال

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قد تشهد مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي، المشاركة الأساسية الأولى للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق العاصمة الفرنسية، منذ انتقاله للفريق.

وانضم ميسي لصفوف سان جيرمان، هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لكنه لم يشارك سوى في بضع دقائق خلال مواجهة ريمس، لعدم جاهزيته.

وبحسب موقع «هوسكورد» المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن مباراة بروج ستشهد الظهور الأول للثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي معًا في هجوم باريس سان جيرمان.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: عبده ديالو- كيمبيمبي- ماركينيوس- أشرف حكيمي

الوسط: جورجينيو فينالدوم- لويناردو باريديس- أندير هيريرا

الهجوم: نيمار دا سيلفا- كيليان مبابي- ليونيل ميسي

المصرى اليوم

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