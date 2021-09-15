تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا

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تنطلق اللقاء بين ليفربول بقيادة محمد صلاح، ضد ميلان الإيطالي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، على أن تتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا على

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مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(1)

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(2)

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(3)

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، أندي روبيرتسون

خط الوسط : فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم : محمد صلاح، ديوجو جوتا، ماني

حراسة المرمى : مايك مينيان

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز، كايير، توموري، دافيدي كالابريا

خط الوسط : إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، إبراهيم دياز

خط الهجوم : أوليفيه جيرو، رافايل لياو، سالميكيرز