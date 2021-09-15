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انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني

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انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني
انتهت لجنة وزارية في لبنان من صياغة مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة على أن تناقش المسودة اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء لإقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس نجيب ميقاتي الذي ترأس الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري في مكتبه في السراي الكبير، حسب بيان صادر عن موقعه الرسمي.

حيث تشكلت حكومة جديدة من 24 وزيرًا، بينهم سيدة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفًا لحكومة حسان دياب المستقيلة، بعد 13 شهرًا على استقالتها.

فيما بدأت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في تنفيذ خطوات إصلاحية في إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام.

خطوات إصلاحية

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته، إنه «نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، وفي إطار خطة شاملة لترشيد الإنفاق العام، بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الواردات القنصلية للسفارات والبعثات اللبنانية المنتشرة في الخارج وزيادتها بنسبة مقدرة تصل إلى 50%».

وأضافت أن ذلك سيكون اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن «ترشيد إنفاق البعثات سيكون من خلال العمل جديًا على خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار سكنها مع الحفاظ على كرامة واستمرارية بعثاتنا وممثليها في الخارج».


الوطن السعودية

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