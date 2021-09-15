بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي

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دخلت أندية الاتحاد السكندري وفيوتشر وبيراميدز في صراع ومنافسة شرسة علي ضم حسين السيد لاعب الوحدة الاماراتي والمتواجد حاليا في القاهرة من أجل ضمه لتدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الراهنة.

وتلقي اللاعب أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز علي رأسهم بيراميدز والاتحاد وفيوتشر بالاضافة لعرض من نادي فاركو والبنك الأهلي.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فان عرضي بيراميدز وفيوتشر هما الأعلي من حيث القيمة المالية للاعب الذي يعكف حاليا علي دراسة افضلالعروض والاستقرار علي العرض الافضل له فنيا خصوصا وان اللاعب اشترط الانتقال لاي ناد بمشاركته اساسيا.

وسبق وشارك حسين السيد مع نادى الوحدة الامارتى فى الفريق الاول ونادى الحمرية الفريق الاول في الدوري الاماراتي.