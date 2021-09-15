جامعة بنها: حريصون على دعم الطلاب المبدعين والمبتكرين

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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الطالب عبدالرحمن محمد عرام بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية والمتحدث الرسمي لأصحاب الهمم.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن «الجيزاوي» أشاد خلال اللقاء بقدرات الطالب عبدالرحمن عرام المتميزة ومواهبه المتعددة في مختلف المجالات، مؤكدا ان الجامعة حريصة على دعم وتحفيز الطلاب المبدعين والمبتكرين على مستوى الكليات.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة بمشاركة الطالب في مسابقة عباقرة الكليات ضمن فريق كلية التربية النوعية والتي تنظمها الجامعة للعام الثاني على التوالي.

من جانبها وجهت مني شعبان والدة عبدالرحمن عرام الشكر للدكتور ناصر الجيزاوي للقائم بأعمال رئيس جامعة بنها على حسن الاستقبال، مشيرة إلى ان ابنها هو اول طالب دمج بجامعة بنها ويدرس الإعلام ويتمنى ان يصبح إعلاميا مشهورا.

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل المتحدث الرسمي لأصحاب الهمم بالجامعة

يذكر ان الطالب عبدالرحمن عرام حاصل على 83% في الثانوية العامة وأول طالب دمج بجامعة بنها والمتحدث الرسمي لأصحاب الهمم، وشارك سفيرا للتدريب والتشغيل في نموذج المحاكاة «جيل التحدي» في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما حصل عبدالرحمن عرام على عدد من الكورسات في مجال الإعلام، وعضو في مبادرة شباب يدير شباب، وأيضا عضو في مبادرة طور وغير، ومقدم مؤتمر مجتمع بلا عوائق ومذيع على مسرح الدولة التابع لوزارة الثقافة.