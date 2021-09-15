بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدر منتخب بيلاروسيا منافسات التتابع المختلط للسباحة وذلك خلال المشاركة ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 19 عام والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وأحتل منتخب بيلاروسيا انستازيا مالاشينوكا وإيفان بريتيكو المركز الأول برصيد نقاط 327، بينما جاء المنتخب الوطني (1) المكون من معتز وائل وأميرة قنديل المركز الثاني برصيد نقاط 319، كما حصل منتخب كزاخستان المكون من انستازيا كوتشكوفا ونكيتتا زيفيتسا بمجموع نقاط 315، فيما حصل المنتخب الوطني (2) المكون من محمد شريف ونجوي حسين بمجموع نقاط 292 ومن المقرر أن تقام بعد قليل أن تقام منافسات السلاح.

الجدير بالذكر أن حصد المنتخب الوطني ذهبيتين حتى الآن حيث حصد المنتخب ذهبية تتابع الفرق تحت 19 عاما المكون من مازن طارق ومعتز وائل بمجموع نقاط 1212 وذهبية في تتابع الفرق ناشئات تحت 17 عاما بفريق مكون من ملك خالد وأميرة قنديل بمجموع نقاط 1114.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر.

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.