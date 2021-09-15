محافظ بورسعيد يترأس مجلس إدارة جمعية مستثمري المناطق الصناعية

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ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة جمعية مستثمرى مناطق بورسعيد الصناعية.

واستعرض محافظ بورسعيد عددا من الموضوعات المتعلقة بسير وانتظام العمل داخل المنطقة الصناعية، ومعدلات الإنتاج والتصدير الأخيرة، وأكد المحافظ على أهمية توفير سبل الراحة للعاملين في الشركات الصناعية في المقام الأول، لافتا أن المحافظة تقدم كافة الدعم للمستثمر الجاد والذى يساهم في الارتقاء بالقطاع الصناعى بالمحافظة وتوفير فرص العمل، موضحا أن الفترة الأخيرة ببورسعيد شهدت إقبالا من المستثمرين العرب والأجانب، لاستثمار مشروعاتهم في مدينة بورسعيد والتى أصبحت في مصاف المدن الصناعية بعد تحقيق التنمية في جميع القطاعات.