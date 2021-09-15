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تفاصيل تمرد لاعبو ورفض خوض المران بسبب المعسكر والمكافآت

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تفاصيل تمرد لاعبو الزمالك ورفض خوض المران بسبب المعسكر والمكافآت تفاصيل تمرد لاعبو ورفض خوض المران بسبب المعسكر والمكافآت

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شهد مران الفريق الكروي الاول بنادي واقعة مؤسفة اليوم الاربعاء بعدما رفض اللاعبون خوض المران وامتنعوا عن النزول لارض المعلب لاكثر من ساعة ونصف عن الموعد المحدد في الخامسة مساءا.

ورصدت «المصري اليوم» تفاصيل تمرد اللاعبين ورفضهم خوض المران لاكثر من ٩٠ دقيقة من الموعد المحدد اعتراضا منهم على عدم صرف مكافات الفوز ببطولة الدوري فضلا عن اعتراضهم على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشان الانتظام في معسكر مغلق.

وشهد كواليس ما قبل المران حالة من الشد والجذب بين كارتيرون واللاعبون بخصوص المعسكر المغلق الذي يرغب كارتيرون في تنظيمه إلا ان اللاعبون رفضوا بداعي عدم ارتباط الفريق باي مباراة في الفترة المقبلة خصوصا بعد تاجيل مباراة اسوان في نصف نهائي كأس .

وبعد مناقشات طويلة نجح اسامة نبيه المدرب العام في احتواء غضب اللاعبين واقنعهم بالانتظام في التدريبات وخوض المران الذي انطلق في السادسة و٣٠ دقيقة بعد موعده الرسمي بحوالي ٨٠ دقيقة.

وعقد اللاعبون جلسه مع بعضهم وفوضوا محمود عبدالرازق شيكابالا بالتفاوض مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للاتفاق على موعد صرف المكافات.

ونجح اللاعبون في فرض قرارهم بعدم اقامة المعسكر المغلق واتفقوا مع الجهاز الفني على تاجيله بعض الوقت.

فيما وعد حسين لبيب بسرعة صرف المكافات والمستحقات المالية فور توفر سيولة مالية في خزينة النادي.

المصرى اليوم

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