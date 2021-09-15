طالبان تعد ببناء جيش قوي

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تعهد قائد أركان الجيش في حكومة «طالبان»، قاري فصيح الدين، الأربعاء، بتشكيل «جيش وطني قوي» و«القضاء على جميع أشكال المقاومة والمعارضة في أفغانستان»، حسب تعبيره.

وقال فصيح الدين الذي كان يتحدث إلى تجمع في كابول إنه «سيتم قمع كل من يدافع عن مكاسب العقدين الماضيين باسم جماعات عرقية محددة أو مقاومة».

وأضاف أنه سيتم أيضاً «قمع المدافعين عن الديمقراطية في أفغانستان ويعارضون طالبان»، بحسب ما نقل موقع وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

واعتبر فصيح الدين أن هؤلاء الأشخاص «يزعزعون الأمن ويريدون إراقة الدماء في أفغانستان»، من دون الإشارة إلى أشخاص أو جهات محددة، لافتاً إلى أن «المشاورات بشأن تشكيل جيش وطني أفغاني جارية، وستسفر عن تأسيس جيش قوي».