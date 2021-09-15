البرلمان العربي يدعم ليبيا

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بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي مع وفد من مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية. وأكد على دعم البرلمان الكامل، لوحدة وسيادة ليبيا على أراضيها كافة، وحرصه على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع مجلس النواب الليبي، على جميع المستويات، وبحث أفضل السبل التي يمكن من خلالها دعم الليبيين، ومساندتهم في حل الأزمة، مشددًا على ضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

كما عقدت جلسة مباحثات ليبية - أمريكية بالعاصمة طرابلس، تركزت على آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات المتخذة تجاه تنفيذ خارطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي.

وذكرت وكالة الانباء الليبية «وال» أن المباحثات الليبية -الأمريكية جاءت عقب استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميدالدبيبة» صباح اليوم، بمقر ديوان وزارة الدفاع، وفدا أمريكيا يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، والمبعوث الخاص السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

بدوره، أكد المسؤول الأمريكي«شوليت» دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، والتعاون مع الحكومة لبلوغ الانتخابات، المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.