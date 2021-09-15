سفير مصري جديد في إثيوبيا

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غادر السفير محمد عمر جاد، السفير بديوان عام وزارة الخارجية المصرية، القاهرة متوجهًا إلى أديس أبابا لتسلم مهام منصبه الجديد سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى إثيوبيا.

وعين جاد سفيرًا لمصر لدى إثيوبيا تنفيذًا لقرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 23 يونيو الماضي ضمن حركة السفراء بوزارة الخارجية والتي تضمنت أيضًا نقل السفير أسامة عبدالخالق، السفير فوق العادة المفوض لدى إثيوبيا ليعمل مندوبًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا قد التقى قبل مغادرته القاهرة إلى أديس أبابا مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لاستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا.