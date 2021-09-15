أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

سفير مصري جديد في إثيوبيا

Print
سفير مصري جديد في إثيوبيا سفير مصري جديد في إثيوبيا
غادر السفير محمد عمر جاد، السفير بديوان عام وزارة الخارجية المصرية، القاهرة متوجهًا إلى أديس أبابا لتسلم مهام منصبه الجديد سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى إثيوبيا.

وعين جاد سفيرًا لمصر لدى إثيوبيا تنفيذًا لقرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح في 23 يونيو الماضي ضمن حركة السفراء بوزارة الخارجية والتي تضمنت أيضًا نقل السفير أسامة عبدالخالق، السفير فوق العادة المفوض لدى إثيوبيا ليعمل مندوبًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان سفير الجديد لدى إثيوبيا قد التقى قبل مغادرته القاهرة إلى أديس أبابا مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لاستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)