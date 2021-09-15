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3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي

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3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي 3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي
قضت محكمة سويدية بحبس مواطن ذي 47 عامًا لمدة ثلاثة أعوام، بعد إدانته بتقديم وثائق سرية تتعلق بشركة سكانيا لتصنيع الشاحنات لموظف في السفارة الروسية.

وكان المتهم قد حصل على معلومات سرية مع شركة سكانيا وشركة فولفو كارز لصناعة السيارات.

وخلصت محكمة جوتنبرج الجزئية إلى أنه تم تسليم هذه المعلومات لمواطن روسي عبر فلاشات، بمعرفة كاملة أنها ستعود بالفائدة على .

مع ذلك، من أجل إدانة المتهم بالتجسس، يجب إثبات أنه كان يمكن الإضرار بالأمن القومي السويدي جراء هذا الفعل.

وتوصلت المحكمة إلى أنه كان يمكن الإضرار بالأمن القومي السويدي لدى مشاركة معلومات سكانيا وليس المعلومات الخاصة بفولفو.

وكان قد تم رصد المتهم، عند تلقيه 27 ألفًا و800 كرون سويدي (3200 دولار) أثناء لقاء مسؤول استخباراتي روسي متخفٍ في مطعم بستوكهولم في فبراير الماضي، مما أدى لإلقاء القبض عليه.


الوطن السعودية

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