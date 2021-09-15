بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي

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أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن نادي بيراميدز، حصل على خدمات محمود صابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهت إعارة محمود صابر، مع نادي بيراميدز، في نهاية الموسم المنقضي، وكان اللاعب ظهر بمستوى مميز مع النادي السماوي، في المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد الطويلة، في تصريحات خاصة :«نادي بيراميدز، نجح في الساعات الماضية في الحصول على خدمات محمود صابر، بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة».

وأوضح :«كانت هناك مفاوضات من النادي الأهلي لضم محمود صابر، ولكنها لم تكن جدية مثل مفاوضات نادي بيراميدز، لذلك قررنا انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق السماوي».

وأضاف :«محمود صابر، هو مستقبل الكرة المصرية، حيث يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم»، مؤكدًا أنه لا يقل في المستوى عن عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز.

يذكر أن بيراميدز دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي الإسماعيلي وعبدالله مجدي، جناح نادي مصر المقاصة.