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تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

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تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

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قال محمد عباس عبدالرحمن، مدير ساحة إحلال السيارات بالبحر الأحمر، إنه تم إحلال وتخريد 46 سيارة، 45 ملاكي وميكروباص، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتي تستهدف تخريد السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاما، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وبالتعاون بين محافظة البحر الأحمر ومديرية الأمن وإدارة المرور، تم توريد 18 سيارة ملاكي لإحدى الشركات المتعاقد معها طبقا للمزاد المطروح بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، وذلك لتخريدها بعد استلامها من المواطنين.

يذكر أن وزارة المالية أوضحت أن ميزانية مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي بلغت نحو 2.1 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الأولي التي تضم محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر)، إحلال 70 ألف سيارة، بينها 55 الف سيارة أجرة وتاكسي.

المصرى اليوم

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