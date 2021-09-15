هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع»

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كشفت وسائل إعلام عبرية عن معلومات توصلت إليها أجهزة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأسرين المتحررين من سجن «جلبوع»، واللذين لا يزالا طليقين، مناضل يعقوب عبدالجبار نفيعات وأيهم فؤاد نايف كمامجي.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم، أن شرطة الاحتلال لا تحرز أي تقدم في عملية البحث عن الأسيرين مناضل نفيعات وكممجي.

وأشارت «هآرتس»، إلى أن وفق «تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية فإن كمامجي ما زال موجوداً في الأراضي المحتلةفيما تتركز عمليات البحث في المنطقة الواقعة بين إكسال والعفولة في مرج ابن عامر.

كذلك أضاف تقرير «هآرتس» إلى أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن نفيعات موجود حالياً في الضفة الغربية، وذكرت أن توثيقاً مصورًا وصل إلى الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، يفيد بأن نفيعات أو شخص مشابه له، رصد لدي خط التماس بالقرب من قرية الجلمة في شمال الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن مسار التحقيقيات مع الأسرى الأربعة، الذين أعيد اعتقالهم، وهم: محمود عبداللع العارضة، ومحمد عبدالله العارضة، يعقوب محمد أحمد قادري، وزكريا الزبيدي، فيما يعرف بعملية التحرر الكبير من سجن جلبوع، أثبت تفاصيل جديدة حول طريقة حفرهم للنفق، لافتة إلى أن الأسرى الستة استخدموا الصحون ومقابض القلايات لحفر النفق الذي هربوا منه، ثم تخلّصوا من «الرمل عبر نظام الصرف الصحي»..

وفيما القت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أربعة أسرى، هم: محمود عبداللع العارضة، ومحمد عبدالله العارضة، يعقوب محمد أحمد قادري، وزكريا الزبيدي، فيلا يزال كل من مناضل يعقوب عبدالجبار نفيعات (32 عام) أيهم فؤاد نايف كمامجي (35 عاماً) طليقين.

من مواليد بلدة يعبدقضاء جنين، اعتقل عام 2006 وأفرج عنه عام 2015، وأعيد اعتقاله عام 2016 ثم عام 2020، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

من مواليد قرية كفر دان من مدينة جنين، بدأ الاحتلال في مطاردته في مايو 2003، واعتقلته قوات الاحتلال في 4 يوليو 2006، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.