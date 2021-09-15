أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور)

Print
بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور) بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت حامعة طنطا نجاح مبادرة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، للصلح بين فتاة الفستان والمراقبين.

وذكر بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، أنه «انطلاقا من المبادرة الكريمة التي أطلقها الدكتور محمود أحمد ذكى رئيس جامعة طنطا لإنهاء الخلاف بين طرفى ما عرف إعلاميا بواقعة فتاة الفستان، استقبل اليوم الأربعاء طرفى الواقعة بمقر الجامعة وبحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة بالغربية وقيادات جامعة طنطا وممثلى إتحاد طلاب الجامعة وعدد من الإعلاميين والصحفيين».

أضاف البيان: «بعد التداول بين الجميع انتهى الإجتماع بنجاح مبادرة الصلح والتصالح بينهما حيث تقدمت الطالبة للجامعة بالإعتذار على ما بدر منها على صفحات التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية وما بدر من الغير على صفحتها».

وختم البيان: «في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة ورغبة من الطالبة حبيبة طارق في إنهاء الخلاف فقد تقدمت بالإعتذار للسادة المراقبين عن ما قد يكون أسئ فهمه. كما تقدم الموظفون المحترمون بالشكر والتقدير لإبنتهم الطالبة حبيبة طارق على ما بدر منها من الاعتذار».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق