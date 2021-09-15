بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور)

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أعلنت حامعة طنطا نجاح مبادرة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، للصلح بين فتاة الفستان والمراقبين.

وذكر بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، أنه «انطلاقا من المبادرة الكريمة التي أطلقها الدكتور محمود أحمد ذكى رئيس جامعة طنطا لإنهاء الخلاف بين طرفى ما عرف إعلاميا بواقعة فتاة الفستان، استقبل اليوم الأربعاء طرفى الواقعة بمقر الجامعة وبحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة بالغربية وقيادات جامعة طنطا وممثلى إتحاد طلاب الجامعة وعدد من الإعلاميين والصحفيين».

أضاف البيان: «بعد التداول بين الجميع انتهى الإجتماع بنجاح مبادرة الصلح والتصالح بينهما حيث تقدمت الطالبة للجامعة بالإعتذار على ما بدر منها على صفحات التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية وما بدر من الغير على صفحتها».

وختم البيان: «في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة ورغبة من الطالبة حبيبة طارق في إنهاء الخلاف فقد تقدمت بالإعتذار للسادة المراقبين عن ما قد يكون أسئ فهمه. كما تقدم الموظفون المحترمون بالشكر والتقدير لإبنتهم الطالبة حبيبة طارق على ما بدر منها من الاعتذار».