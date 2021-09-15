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نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي

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نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الزراعات المصرية تتعرض لعدوان ثلاثي من الحشرات تؤثر سلبيا على الإنتاجية، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في زيادة انتشار هذه الحشرات عن السنوات الماضية هو التغيرات المناخيه غير الملائمة.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي الأربعاء: «رغم ازدياد نشاط الكثير من الحشرات الضارة مثل العناكب والمن والحشرة القشريه والتوتا أبسلوتا، وزيادة أعدادها وظهور حشرات جديدة لم تكن تظهر في مثل دودة الحشد الأفريقية والتي تؤثر سلبيا على ذراعة الذرة، إلا أن الثلاثي الحشري المدمر (الذبابة البيضاء ودودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل)، أخطر هذه الحشرات ويعد بمثابة عدوان ثلاثي على أهم المحاصيل الزراعية».

وتابع نقيب الفلاحين: «دودة الحشد الخريفية يمكنها إصابة أكثر من 80 نوعا نباتيا، وتسبب ضررا بالغا لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا مثل الذرة الشامية والأرز والذرة الرفيعة، وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن وتستطيع الحشرات الكاملة (الفراشات) الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم في الليلة الواحدة».

أما سوسة النخيل فهي من أخطر الحشرات التي تهاجم النخيل، ولها المقدرة على الطيران لمسافات بعيدة حيث تطير لمسافة 800-1200م طيران متواصل دون توقف، ويصعب الكشف المبكر للإصابة بها وتصيب جذع النخلة فتقضي عليها، وتعد الذبابة البيضاء من أخطر الحشرات التي تنقل الفيروسات النباتية ونشر الأمراض الفيروسية، يؤثر على جودة وحجم الإنتاج الزراعي.

وأوضح أبوصدام أن القضاء على هذه الحشرات الضارة يحتاج إلى تعاون الجميع وتوفير المبيدات اللازمة بكميات وأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على نقل المنتجات الزراعية من محافظة لأخرى، وتحري الدقة في دخول أي منتج زراعي من الخارج مع التكاتف للحفاظ على البيئة والمناخ والحد من الانبعاثات والسلوكيات الضارة بالمناخ.

المصرى اليوم

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