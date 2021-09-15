بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ

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استجاب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لطلب السفير المصري في بلجراد، عمرو الجويلي، لعلاج أحد الأطفال الصرب من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بالتوحد، بالاستعانة بالدولفين بمدينة شرم الشيخ، حيث وافق المحافظ على إعداد كورس كامل للعلاج على نفقته.

واستقبلت مدينة شرم الشيخ أسرة الطفل الصربي المريض، وبدأ كورس العلاج منذ يوم الوصول، تحت إشراف نخبة من المتخصصين المتعاملين والمدربين للدلافين التي تقدم عروض وأكروبات بهلوانية.

وتصل مدة العلاج إلى 10 جلسات يقوم بها الطفل بالسباحة مع الدلافين واللعب معها في الماء لمدة 30 دقيقة، ما تساعد على اندماجه تدريجيا مع المجتمع، لما تحمله من تأثير إيجابي، خلال فترة إقامته للعلاج على أيدي مدربين متخصصين وذوى خبرة عالية.

وأعرب والد الطفل عن سعادتة وامتنانه لهذا الاهتمام والأداء المتميز، حيث سبق وتلقي نفس العلاج في دول أخرى ولكن تلاحظ له الفرق الكبير في الأداء والخبرة والنتائج الواضحة منذ اللحظات الأولى.

ويستمر كورس العلاج حتى 21 سبتمبر الحالي، بمتابعة يومية واهتمام من المحافظ بعد اتمام إجراءات التنسيق مع سفير مصر في صربيا.

وأكد المدربون المتخصصون في تدريب الدولفين أن طريقة علاج أطفال التوحد بالدولفين تعتمد على الموجات التي يصدرها الدولفين على الأجسام التي أمامه، وفي حالة اختلاف الشخص الطبيعي يقوم الدولفين بتكرار إرسال الموجات التي تساعد على تنشيط حركة المخ، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى أن الدولفين قادر على بناء علاقات اجتماعية مع الأطفال، ومن ضمنهم الأطفال المصابين بالتوحد ما يسهل عملية تأهيله وتطوير مختلف إمكاناته التواصلية الاجتماعية والاعتماد على الذات.