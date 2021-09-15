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رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر

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رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر

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قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات ستكون مطروحة مع رجوع جلسات مجلس النواب، مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس «تشريعية النواب» لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن اللجنة لديها تصور بالفعل وموجود، لقانون معدل جديد للأحوال الشخصية سيتم طرحه على اللجنة عند عودة عمل البرلمان.

ولم يكشف رئيس اللجنة التشريعية عن الجهة التي تقدمت بمشروع التعديلات، عما إ ذا كانت هي صاحبة التعديل أم مشروع قانون تقدم به نائب أم أحد الأحزاب الممثلة في البرلمان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في كلمة ألقاها خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل أيام، أنه ليس منحازًا إلى المرأة ولكنه يحاول إعطاءها حقوق اُنتهكت منذ زمن، مشيرًا إلى أن الأسر في اعتادت ذلك، وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يُرضي المواطنين، ويعالج بفهم عميق عورات المجتمع، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهتها الدولة أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر.

المصرى اليوم

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