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«الداخلية»: بدء تطبيق الإجراءات القانونية على غير واضعي الملصق الإلكتروني السبت

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«الداخلية»: بدء تطبيق الإجراءات القانونية على غير واضعي الملصق الإلكتروني السبت «الداخلية»: بدء تطبيق الإجراءات القانونية على غير واضعي الملصق الإلكتروني السبت

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تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى السبت المقبل.

وتُهيب وزارة الداخلية السادة مالكى المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

المصرى اليوم

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