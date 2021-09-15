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مع الإعلان عن تضخم أزمة الوقود في لبنان، وتأكيد إيران على منح بيروت ناقلات نفطية لسد العجز، لا تزال هناك تحذيرات ومخاوف من فرض عقوبات اقتصادية على لبنان سواء أشخاص أو على الدولة بأكملها، وهو ما أكده رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، وذلك نظرا لاستمرار العقوبات المفروضة على الإدارة الإيرانية.

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية، الدكتور جاسم عجاقة، إن لبنان تعيش أزمة وقود خانقة فلايمكن أن يعيش المواطن اللبناني بدون المحروقات، مضيفا أنه مع وصول ناقلة نفط إيرانية إلى سوريا لتغطية السوق اللبناني يعتبر هذا غير كافي، حيث أن لبنان تحتاج حمولة نفط يوميا لسد العجز.

ولفت عجاقة في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إلى أنه في حالة دخول الباخرة الإيرانية مباشرة سيضع لبنان في مشكلة مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، موضحا أنه في حالة توزيع كمية الوقود على المستشفيات والمرافق الحساسة فمن المؤكد أنه تشارك في سد القليل من العجز.

وحذر المحلل اللبناني من فرض عقوبات أمريكية على مواطنين لبنانيين أو لبنان كدولة بأكملها، وهو ما دفع لإفراغ الحمولة في سوريا وجاري الحديث عن إدخالها عبر الشاحنات، لكن هناك سؤال كيف ستدخل إلى لبنان وهل سيتم إعطاء التراخيص للوزارات المعنية في لبنان وهل سيتم فرض عقوبات؟، وتابع: أنه مع إبصار حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، النور، فهذا يدل على أن هناك تقاطع مصالح دولية إقليمية ودولية، فضلا عن مصالح أمريكية، ما يشير إلى صعوبة محاصرة واشنطن لحكومة بيروت في الوقت الحالي تجنبا لتعقيد الأمور داخل البلاد.

ولفت إلى أن واشنطن قد تسمح وتغض الطرف عن دخول شاحنة إيرانية أو أكثر، خاصة في ظل إعلان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أن هناك عدة بواخر إيرانية متجهة إلى سوريا.

وتابع عجاقة، أن الوقت كفيل للتعرف على رد الفعل الأمريكي، في ظل المكاسب التي تحققها إيران وحزب الله اخل لبنان.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إنها قد تتسبب في فرض عقوبات على بلد يعاني اقتصاده من الانهيار منذ ما يقرب من عامين، وانتقد الحريري، في بيان، نصر الله لإعلانه السفينة التي تنقل الوقود أرضا لبنانية، رافضا ما وصفه بالتعامل مع لبنان كمنطقة إيرانية. وقال إن البلاد قد تعاني مصير فنزويلا التي تخضع لعقوبات شديدة.

وفى تصريحات صحفية سابقة، قال السياسي سمير جعجع، إنه بعد اغتصاب إيران السلطات الحكومية في كل من المجالين الأمني والعسكري، تستحوذ طهران الآن على صنع القرار الاقتصادي على حساب الشعب اللبناني.

وأُعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران في عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران.

ونجح رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومة لبنانية جديدة وحازت على تهنئة الكثير من الدول، من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعيشها البلاد وتفاقمت عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020.