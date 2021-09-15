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هيئة الأمر بالمعروف تستعدّ في الشرقية لإجازة اليوم الوطني

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بخطة ميدانية وتوعوية في المتنزهات والأماكن العامة

هيئة الأمر بالمعروف تستعدّ في الشرقية لإجازة اليوم الوطني

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة.

وتركز الخطة على التواجد والتمركز حول المتنزهات والأماكن العامة والحيوية، مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

ووجه مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها الفرق والدوريات الميدانية، خلال ساعات العمل، بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة مباشرة من مدير عام الفرع الشيخ فهد الثبيتي، وتحظى بمتابعة ودعم لا محدود من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

هيئة الأمر بالمعروف تستعدّ في الشرقية لإجازة اليوم الوطني

هيئة الأمر بالمعروف تستعدّ في الشرقية لإجازة اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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