ضربة موجعة لبرشلونة .. غياب نجمي الفريق شهراً

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لم تتوقف مصائب نادي برشلونة الإسباني أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني عند الخسارة بثلاثية نظيفة، بل امتدت المصائب لتشمل عدداً من نجوم الفريق.

وسقط برشلونة مساء الثلاثاء أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3/صفر في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن أن فريق برشلونة خسر عقب مواجهة بايرن ميونخ اثنين من أهم نجومه نتيجة الإصابة التي تعرضا لها خلال المباراة.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية الشهيرة أن الظهير المتألق جوردي ألبا سيغيب عن صفوف برشلونة لمدة لن تقل عن 3 أسابيع وقد تصل إلى شهر.

وأضافت الصحيفة أن نجم خط وسط البارسا الموهوب بيدري، تعرض بدوره للإصابة ولن يكون قادراً على المشاركة مع برشلونة لمدة 4 أسابيع.