أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ضربة موجعة لبرشلونة .. غياب نجمي الفريق شهراً

Print
ضربة موجعة لبرشلونة .. غياب نجمي الفريق شهراً ضربة موجعة لبرشلونة .. غياب نجمي الفريق شهراً

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لم تتوقف مصائب نادي برشلونة الإسباني أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني عند الخسارة بثلاثية نظيفة، بل امتدت المصائب لتشمل عدداً من نجوم الفريق.

وسقط برشلونة مساء الثلاثاء أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3/صفر في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن أن فريق برشلونة خسر عقب مواجهة بايرن ميونخ اثنين من أهم نجومه نتيجة الإصابة التي تعرضا لها خلال المباراة.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية الشهيرة أن الظهير المتألق جوردي ألبا سيغيب عن صفوف برشلونة لمدة لن تقل عن 3 أسابيع وقد تصل إلى شهر.

وأضافت الصحيفة أن نجم خط وسط البارسا الموهوب بيدري، تعرض بدوره للإصابة ولن يكون قادراً على المشاركة مع برشلونة لمدة 4 أسابيع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق