موسيمانى يتحدث مع اللاعبين عن مواجهة الطلائع فى السوبر

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز فيها، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب وديًّا مساء غد الخميس، ضمن استعدادات الفريق لمباراة السوبر المصري.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام بتروجت مساء الاثنين الماضي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للموسم الجديد والمرحلة القادمة من منافسات السوبر وكأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المصري والمحدد لها يوم ٢١ من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.