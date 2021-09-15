«بعد خراب مالطة».. لابورتا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة

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تسيطر حالة من التشاؤم الشديد على جماهير نادي برشلونة الإسباني بشأن مستقبل الفريق في الفترة المقبلة، في ظل الصورة المخزية التي ظهر عليها الفريق الكتالوني خلال مباراته مع بايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء.

وتعرض برشلونة للخسارة على ملعبه «كامب نو» بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحرص رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، اليوم الأربعاء على توجيه كلمة للجماهير الكتالونية الغاضبة بعد السقوط المدوي للفريق على ملعبه من جديد أمام بايرن ميونخ، والذي كانت الجماهير تترقب أن يتم الثأر منه بعد الخسارة على يديه بنتيجة 8-2 في البطولة قبل الماضية لأبطال أوروبا.

وقال خوان لابورتا، في رسالة قصيرة وجهها للجماهير: أهلاً كوليز، أنا محبط وحزين مثلكم، اريد ان اشرح لكم ما يحدث. هذا كان متوقع منذ البداية واريد ان اطلب هدوءكم والمواصلة في تشجيع الفريق