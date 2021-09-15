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دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير ..

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دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير .. فيديو دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير ..

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع لقيام الفريق الأول بالنادي بتوديع المدافع سعد سمير الذي سيخرج على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على أن سعد سمير أحد أبناء النادي الذي يمتلك مسيرة طويلة من العطاء ويستحق التقدير الذي يحظى به داخل جدران الجزيرة.

كما حرص المدير الفني بيتسو موسيماني وقائد الفريق محمد الشناوي على توجيه كلمة للاعب قبل أن يتحدث صاحب الـ32 وينفجر بالبكاء أثناء حديثه عن مشواره مع القلعة الحمراء.

المصرى اليوم

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