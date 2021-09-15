وزير الخارجية البريطاني راب يتولى وزارة العدل ويصبح نائبا لرئيس الوزراء

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية دومينيك راب عُين وزيرا للعدل في إطار التعديل الوزاري الجديد وسيصبح نائبا لرئيس الوزراء.

وواجه جونسون دعوات لإقالة راب بعدما أمضى وزير الخارجية عطلة في كريت أثناء تقدم حركة طالبان صوب العاصمة الأفغانية كابول، ومزاعم بتجاهل قراءة آلاف الرسائل الإلكترونية من أشخاص يطلبون المساعدة لمغادرة أفغانستان.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن وزير المالية ريشي سوناك سيبقى في منصبه.

بدأ جونسون اليوم إجراء تعديل وزاري يشمل كبار الوزراء، أولهم وزير التعليم، في مسى لإعادة تركيز اهتمام الحكومة على رفع مستويات المعيشة بعد جائحة كوفيد-19.

وعرقلت الجائحة مساعي جونسون لحل مشكلة عدم المساواة بين المناطق منذ أن فاز في انتخابات 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين في البرلمان منذ فترة حكم مارجريت تاتشر.

كان جافين وليامسون أول من قال إنه سيترك منصبه كوزير للتعليم، بعدما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع مسألة إغلاق المدارس والامتحانات أثناء الجائحة.

والشائعات بشأن التعديل الحكومي سارية منذ أسابيع.