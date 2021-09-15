أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية البريطاني راب يتولى وزارة العدل ويصبح نائبا لرئيس الوزراء

Print
وزير الخارجية البريطاني راب يتولى وزارة العدل ويصبح نائبا لرئيس الوزراء وزير الخارجية البريطاني راب يتولى وزارة العدل ويصبح نائبا لرئيس الوزراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية دومينيك راب عُين وزيرا للعدل في إطار التعديل الوزاري الجديد وسيصبح نائبا لرئيس الوزراء.

وواجه جونسون دعوات لإقالة راب بعدما أمضى وزير الخارجية عطلة في كريت أثناء تقدم حركة طالبان صوب العاصمة الأفغانية كابول، ومزاعم بتجاهل قراءة آلاف الرسائل الإلكترونية من أشخاص يطلبون المساعدة لمغادرة أفغانستان.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن وزير المالية ريشي سوناك سيبقى في منصبه.

بدأ جونسون اليوم إجراء تعديل وزاري يشمل كبار الوزراء، أولهم وزير التعليم، في مسى لإعادة تركيز اهتمام على رفع مستويات المعيشة بعد جائحة كوفيد-19.

وعرقلت الجائحة مساعي جونسون لحل مشكلة عدم المساواة بين المناطق منذ أن فاز في انتخابات 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين في البرلمان منذ فترة حكم مارجريت تاتشر.

كان جافين وليامسون أول من قال إنه سيترك منصبه كوزير للتعليم، بعدما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع مسألة إغلاق المدارس والامتحانات أثناء الجائحة.
والشائعات بشأن التعديل الحكومي سارية منذ أسابيع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البعثة الأممية في ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تظل هي الحكومة الشرعية

البعثة الأممية في ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تظل هي الحكومة الشرعية

الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة

الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة

النواب الليبي يحجب الثقة عن الحكومة

النواب الليبي يحجب الثقة عن الحكومة

رئيس الحكومة السودانية: محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن

رئيس الحكومة السودانية: محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن