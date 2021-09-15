تسجيل أول محمية طبيعية سعودية في "اليونسكو"

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"قربان": إنجاز يعزّز استدامة بيئتنا وثرواتنا الطبيعية

بمناسبة الإنجاز الوطني المتمثل بتسجيل محمية جزر فرسان إحدى المحميات الطبيعية التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كأول محمية طبيعية في المملكة في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "MAB" أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية، التي تعاونت لاستكمال متطلبات الملف الفنية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م الرامية إلى تعزيز حضور المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.

وثمّن الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع البيئة والحياة الفطرية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، ومن وزير البيئة والمياه والزراعة، كما وجه الشكر لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على دعمه لملف الترشيح، وللجمعية السعودية للمحافظة على التراث، على مساعيها لتسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

يذكر أن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي تضم اليوم 701 محمية موزعة في 124 بلدًا حول العالم، بما في ذلك 21 محمية عابرة للحدود.

ويرسي برنامج الإنسان والمحيط الحيوي أسس العلوم الطبيعية والاجتماعية من أجل ضمان الاستخدام الرشيد والمستدام لموارد المحيط الحيوي، وكذلك تحسين العلاقة بين البشر والبيئات المحيطة بهم؛ حيث يتوقع البرنامج أن تزيد الإجراءات المتخذة اليوم من قدرة البشر على إدارة الموارد الطبيعية إدارة فعالة لضمان رفاهية المجتمعات البشرية والبيئة معًا.