سفير خادم الحرمين يسلم المساعدات الطبية المقدمة من المملكة للأوروغواي لمكافحة جائحة كورونا

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الوزير "ساليناس" أعرب عن الشكر والامتنان للمملكة قيادةً وشعباً على موقفها النبيل

‬سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، بحضور وزير الصحة العامة بالأوروغواي دانييل ساليناس، المساعدات نيابةً عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول من أمس، المساعدات الطبية والوقائية لجمهورية الأورغواي الشرقية، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير إياد حكيم في مؤتمر صحفي أقيم بتلك المناسبة: إن المساعدات تأتي امتداداً لجهود المملكة في مساندة الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الجائحة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين.

من ناحيته، أعرب الوزير "ساليناس "عن الشكر والامتنان للمملكة قيادةً وشعباً على هذا الموقف النبيل، مؤكداً أن الأوروغواي استفادت بشكل كبير من المساعدات السعودية في مكافحة جائحة كورونا بجميع مقاطعات البلاد.