سيمون جوردان يحذر ليفربول: «بعبع باريس» يهدد محمد صلاح

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يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق في الفترة المقبلة من أجل الإبقاء عليه في الأنفيلد لعدة سنوات مقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في يونيو 2023، ولذا ترغب إدارة النادي في التجديد له خاصة وأنه نجم الفريق الأبرز وهدّافه الأول على مدار عدة مواسم مضت.

وحذر سيمون جوردان رئيس نادي كريستال بالاس الإنجليزي مسؤولي نادي ليفربول، من عدم تجديد عقد محمد صلاح، مشيراً إلى أن اللاعب المصري لو لم يتم حسم مستقبله فقد يوقع لأي فريق جديد عقب نهاية الموسم الجاري، وتحديداً في يناير 2023.

وكشف رئيس كريستال بالاس عن أن رحيل اللاعب إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة، مستبعد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الأندية الإسبانية.

وأضاف سيمون جوردان أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون التهديد الأكبر لبقاء محمد صلاح مع ليفربول، وسيسعى لضم اللاعب مقابل أي مبلغ مالي، في ظل الأموال الكبيرة التي يرصدها لضم النجوم في السنوات الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الأخيرة عن أن محمد صلاح يشترط الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً من أجل الموافقة على تمديد عقده مع ليفربول.