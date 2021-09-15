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أكد عملاق الحراسة السعودية السابق محمد الدعيع، الملقب بالأخطبوط أن عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال، هو الحارس الأول في السعودية الآن، رغم وجود الحراس الأجانب.

وشدد الدعيع على أن البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، هو الأفضل بالنسبة له.

وكتب الدعيع عبر حسابه الشخصي على تويتر «أستغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلا رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس».

وتابع «ليتهم يستفيدون من تجربة الاتحاد من الحارس جروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن ياحظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم) ربي يوفقك يا المعيوف».

ولعب المعيوف دوراً أساسيا في تأهل فريقه الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عندما أنقذ مرماه من أكثر من فرصة تهديفية محققة في مباراة فريقه أمام استقلال طهران في دور الستة عشر من المسابقة يوم الثلاثاء الماضي، وأنهى الهلال تلك المباراة التي جرت على ملعب زعبيل بنادي الوصل بالإمارات بثنائية نظيفة.

يذكر أن محمد الدعيع حارس مرمى كرة قدم سعودي معتزل. مواليد 2 أغسطس 1972 في مدينة حائل شمال السعودية. حارس نادي الهلال السعودي والطائي سابقًا، كما مثل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 4 بطولات متتالية لكأس العالم لكرة القدم. ومحمد من عائلة رياضية كبيرة، إذ إن شقيقه الأكبر دعيع وخالد وفهد لعبوا لنادي الطائي وكانوا نجومًا بارزين بالإضافة إلى عبدالله الدعيع حرس لأندية الطائي والهلال، كما أن ابن أخيه بدر حارس سابق في نادي النصر، وابن أخيه الآخر سلطان يلعب في خط الدفاع مع نادي الشعلة.

وحقق الدعيع مع منتخب الناشئين عام 1989 بطولة كأس العالم للناشئين وساهم في تحقيق بطولات كأس الخليج وكأس العرب وكأس آسيا 1996م.

وكانت آخر بطولات المنتخب السعودي على مستوى كرة القدم بقيادة محمد الدعيع في عام 2005 حيث قاد منتخبه لتحقيق الميدالية الذهبية في الأولمبياد الإسلامي. وكان للدعيع دور كبير في إنجازات نادي الهلال حيث ساهم في ثلاثة بطولات آسيوية مختلفة وكذلك بطولات محلية وعربية ودولية،وحاز الدعيع على ألقاب شخصية كثيرة منها أفضل حارس خليجي وأفضل حارس عربي وأفضل حارس آسيوي واختياره ضمن أفضل 10 حراس بالعالم في كأس العالم 1994م وكأس العالم 1998م وتوج بلقب عميد لاعبي العالم.