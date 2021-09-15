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الأهلى 2003 يتعادل مع نجوم المستقبل 2-2 إستعدادا للموسم الجديد

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الأهلى 2003 يتعادل مع نجوم المستقبل 2-2 إستعدادا للموسم الجديد الأهلى 2003 يتعادل مع نجوم المستقبل 2-2 إستعدادا للموسم الجديد

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تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، مع فريق نجوم المستقبل بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية، التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

جاءت ثنائية «أهلي ٢٠٠٣» في المباراة عن طريق رأفت خليل ومحمود حمدي في الشوط الأول من المباراة.

ويستعد فريق «أهلي ٢٠٠٣» للمشاركة في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، حيث يخوض عددًا من المباريات الودية استعدادًا للدخول في المنافسات الرسمية.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي ٢٠٠٣» كلًّا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبدالخالق أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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