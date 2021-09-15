الاهلي يتوصل لاتفاق مع صلاح محسن لتجديد عقده 5 مواسم .. ومحاولات جديدة مع معلول

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رحب صلاح محسن مهاجم الأهلى، بتجديد عقده مع النادى لمدة 5 سنوات جديدة وذلك بعد الجلسة التى عقدها أمير توفيق مسؤول التعاقدات بالنادى.

وكشف مصدر داخل الأهلى عن حسم لجنة التعاقدات كافة الاتفاقات بشأن تجديد تعاقده مع اللاعبين الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ليستمر مع الفريق الأحمر لـ 5 مواسم حتى 2026.

ويتبقى الإعلان الرسمي عن تجديد التعاقد مع صلاح محسن في ظل ترحيب اللاعب بالاستمرار مع الفريق الأحمر وتمسك الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بخدماته.

كانت لجنة التعاقدت قد توصلت لاتفاق مع عمرو السولية على التجديد لـ 3 مواسم بعد فترة طويلة من المفاوضات حتى تم الاتفاق على المقابل المالي، بحيث يحصل فى الموسم الأول على 10 مليون جية وفى الثانية 11 مليون ويحصل فى الموسم الثالث على 12 مليون جنية ، بخلاف مليون جنية يحصل عليها سنويا من الاعلانات .

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة عن التجديد للاعبين الذين تم التوصل لاتفاق معهم على الاستمرار لمواسم جديدة وعلى رأسهم السولية وصلاح محسن، بينما يواصل مدير التعاقدات أمير توفيق محاولاته مع التونسي علي معلول لإقناعه بالتجديد، حيث يختلف الطرفان على عدد سنوات العقد الجديد لرغبة الأهلى فى التجديد للاعب لمدة موسمين بينما يرغب اللاعب فى أن تكون مدة التعاقد الجديد ثلاث مواسم .