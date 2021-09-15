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«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

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«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي» «كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

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خطف محمد إبراهيم كيشو، لاعب الوطني للمصارعة، الأنظار في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، خاصة بعد حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية لمصر.

وتلقى كيشو العديد من رسائل التشجيع والدعم من الجمهور عبر منصات التواصل الإجتماعي، خاصة بعد خروجه من منافسات الدور نصف النهائي في الثانية الأخيرة من عمر المباراة.

استطاعت «المصري اليوم» إجراء حوار مع البطل المصري، فقال: «أولا أشكر الجمهور المصري والعربي على دعمه المستمر لي»، كما قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وأضاف: «طوكيو كانت أول محطة لي في الأولمبياد، ومجموعتي كانت صعبة، ومباراة الميدالية البرونزية كانت أصعب من مباراة نصف النهائي لأنها ضد الروسي بطل العالم لعام 2018».

احتفال محمد السيد كيشو، بالفوز ببرونزية المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو وزن 67 كجم - صورة أرشيفية

وتابع كيشو: «من قبل السفر أنا كنت مقرر أرجع بميدالية، وبعد خسارتي في مباراة نصف النهائي، حاولت استجمع قوتي تاني وابعد عن الضغط النفسي عشان أركز في مباراة المركز الثالث».

وأكمل: «الضغط البدني كان صعب جدًا، لأننا كنا بنلعب 3 أو 4 مباريات يوميًا وكانت فترات الراحة قليلة».

وعن أول مشاركة أولمبية له قال: «أنا شاركت في بطولة العالم للكبار 3 مرات من قبل، ولكن تواجدي في الأولمبياد كان مختلف خاصة إني أصغراللاعبين في مجموعتي ودا كان حافز كبير ليا»

واختتم صاحب الـ23 عام: «أعد الجمهور بميدالية أخرى في باريس 2024»

محمد إبراهيم السيد ، كيشو ، خلال منافسات المصارعة الرومانية - صورة أرشيفية

وكان محمد إبراهيم كيشو قد نجح في اقتناص الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما فاز على لاعب ، وبطل العالم لعام 2018، ليحرز الميدالية الأولى لمصر والعرب في المصارعة لهذه الدورة الأولمبية.

المصرى اليوم

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