«القوى العاملة»: تعيين 1754 شابا بينهم 21 من ذوي الهمم بالبحيرة

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1754 شابا من مختلف المؤهلات، بينهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتسجيل 5016 من راغبي العمل، وتوفير 208 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه، و14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه، و2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 108 ألف جنيه لـ 35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية .

وأضاف السيد الخطيب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 571 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ42 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها ودياً، وإحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية، و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالاضافة إلى تجديد ترخيص لفلسطينيين .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية لـ 20 متدربة .