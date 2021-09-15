بحوزته مواد بمليون و200 ألف جنيه.. ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بسوهاج

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بسوهاج.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من القرية محل إقامتهم بدائرة مركز شرطة العسيرات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 25 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون وكمية من مخدر الآيس «الشابو» وعدد من الأقراص المخدرة وكمية من المواد الكحولية، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.