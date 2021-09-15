مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات «إير كايرو» على متنها 175 سائحًا روسيًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، الأربعاء، أولى رحلات شركة طيران «إير كايرو» قادمة من موسكو ضمن الرحلات المقررة لنقل السائحين الروس للمنتجعات السياحية.

جاء ذلك في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع كافة قطاعات الدولة المصرية من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.، وكان على متن الرحلة ١٧٥ سائحًا روسيًا.

استقبلت إدارة مطار الغردقة الطائرة بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال السائحين في صالة الوصول الدولي بالهدايا والورود والشيكولاته ترحيبا بوصولهم إلى مصر.

وقال عدد من مسؤولي شركات السياحة العاملة في السوق السياحي الروسي إن هناك زيادة عدد الرحلات الجوية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ بداية من ٢١ سبتمبر الجاري بعد قرارات لجنة مكافحة كورونا في روسيا وذلك من 15 إلى 25 رحلة أسبوعياً على كل مسار، مشيرين إلى أنه بالنسبة للمغادرين من المناطق الروسية يوجد الآن 53 مدينة، يُسمح برحلات دولية منها من 21 سبتمبر، كما أنه تمت إضافة مطارات بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا إلى قائمة المطارات المصرح بالرحلات منها.